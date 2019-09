POL-D: Altstadt - Nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt die Schläger? - Polizei fahndet öffentlich mit Bildern einer Überwachungskamera

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Altstadt - Nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt die Schläger? - Polizei fahndet öffentlich mit Bildern einer Überwachungskamera

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach zwei unbekannten Männern. Am Samstag, 18. Mai 2019 gegen 2 Uhr, waren die beiden in einer Gaststätte an der Mertensgasse in Streit mit einem weiteren Gast geraten. Der zunächst verbale Streit gipfelte darin, dass sie mehrfach auf den Geschädigten einschlugen und ihn hierbei nicht unerheblich verletzten. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen unerkannt.

Beide haben eine kräftige Figur. Während einer der Schläger eine Glatze hat, trug sein Komplize ein Cappy verkehrt herum mit dem Schirm nach hinten.

Hinweise zu den brutalen Schlägern nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter Telefon 0211-8700 entgegen.

