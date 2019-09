Polizei Düsseldorf

POL-D: LAFP Standort Neuss - Einladung zum Tag der offenen Tür

Düsseldorf (ots)

Das Bildungszentrum Neuss, Humboldtstraße 2, 41468 Neuss,des LAFP Polizei NRW lädt zum Tag der offenen Tür ein.

Am Samstag, dem 28. September, öffnet das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW) am Standort in Neuss die Pforten. Spannende Einblicke und ein vielfältiges Programm, auch zum Mitmachen, warten auf Sie.

Weitere Details finden sie in der Meldung des LAFP unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29987/4384235 .

