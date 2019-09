Polizei Düsseldorf

POL-D: Büro- und Geschäftseinbrecher in Stadtmitte - Festnahme - Haftrichter

Mittwoch, 25. September 2019, 1 Uhr Ein polizeibekannter Mann aus Dortmund (60 Jahre alt) soll heute Nachmittag wegen des Verdachts eines Einbruchs in ein Geschäftshaus in Stadtmitte dem Haftrichter vorgeführt werden. Weiterhin bestehen gegen den Drogenabhängigen zwei Haftbefehle wegen Drogendelikten. Wahrscheinlich gehen auch unzählige Büro- und Geschäftseinbrüche im Ruhrgebiet auf sein Konto.

Zur Tatzeit wurden Zeugen in einem Büro- und Geschäftshaus an der Blumenstraße durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Die Polizei war schnell zur Stelle und konnte den Mann auf dem Dach des Innenhofes stellen und festnehmen. Er hatte sich zuvor gewaltsam Zutritt zum Hausflur verschafft. Durch Aufhebeln eines Fensters erlangte er anschließend Zutritt zu einem Zwischendach im Innenhof. Von dort aus hebelte er ein verschlossenes Fenster zu einer Arztpraxis auf und durchwühlte die Räumlichkeiten nach Gegenständen. Er erbeutete einen geringen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette. Der Deutsche ist schon wiederholt in Erscheinung getreten und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

