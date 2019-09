Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Metalldiebstahl auf Düsseldorfer Friedhof: Täter auf frischer Tat ertappt

Düsseldorf (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte ein Metalldieb gestern Abend auf einem Hasseler Friedhof dabei beobachtet werden, wie er Messingleuchten von Gräbern entwendete. Die alarmierte Polizei nahm den Täter fest.

Gleich an vier Gräbern vergriff sich ein 41-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen um 19 Uhr auf dem Friedhof in Hassels. Als Zeugen auf einer Straße entlang des Friedhofs gingen, bemerkten sie ein auffälliges "Klirren und Krachen". Daraufhin betraten sie den Friedhof und beobachteten wie der Litauer sich auf und neben den Gräbern bewegte, um Messingleuchten zu entwenden. Sie alarmierten umgehend die Polizei, die den Täter noch im Nahbereich des Friedhofs aufgriff. Die Polizeibeamten fanden bei dem Verdächtigen Grablaternen. Der 41-jährige polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei den Gräbern entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 1.600 Euro.

