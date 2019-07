Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brand an einer Tankstelle sowie einer Papiertonne

Sprockhövel (ots)

Am Wochenende rückte die Freiwillige Feuerwehr zweimal zu Bränden aus. Die erste Meldung war am Samstagnachmittag kurz vor 18:00 Uhr mit der Meldung "Brand auf dem Dach einer Tankstelle an der Wittener Straße". Aufgrund dieser Meldung wurden alle Einheiten der Stadt Sprockhövel alarmiert. Vorort stellte sich glücklicherweise heraus, dass es sich um einen Brand eines Vorschaltgerätes für die Außenbeleuchtung handelte. Der Brand war von alleine erloschen, so dass nach kurzer Kontrolle der Einsatz nach 40 Minuten beendet werden konnte.

Der zweite Brand war im Ortsteil Gennebreck um 4:15 Uhr. An der Straße Scherenberg brannte eine alleinstehende Papiertonne. Diese wurde mittels Schnellangriff gelöscht. Der Einsatz dauerte ca. 30 Minuten.

