FW-EN: Schwarzer Rauch aus Kamin

Am heutigen Sonntag wurden die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 17:00 Uhr zu einem Kaminbrand gerufen, da schwarzer Rauch aufstieg. Vorort teilte der Eigentümer dem Einsatzleiter mit, dass er den Kamin gerade entzündet habe. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht und der Kamin kontrolliert sowie der Schornsteinfeger hinzugerufen, Der Schornsteinfeger bestätigte, dass der Kamin nicht gebrannte habe, Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Zwei weitere Einsätze wurden am Samstag abgearbeitet. Am Vormittag rückten die Kräfte zu einem Rohrbruch aus. Hier wurde die Einsatzstelle bis zum Eintreffen der AVU abgesichert. Gegen Mittag wurde eine Unfallstelle an der Kreuzung South-Kirkby-Straße / Bochumer Straße abgesichert. Weiter wurde die Batterie abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel abgestreut.

