POL-D: Flingern Süd - Schneller Fahndungserfolg nach versuchtem Raub in Discounter - Tatverdächtige festgenommen - Ermittlungen dauern an

Dienstag, 24. September 2019, 22.10 Uhr

Nach einem versuchten Raub in einem Lebensmittel-Discounter in Flingern Süd gelang der Polizei gestern Abend die Festnahme dreier Tatverdächtiger. Zuvor hatte einer der Festgenommenen eine Angestellte mit einem Messer bedroht.

Gegen 22.10 Uhr verließen vier Mitarbeiterinnen die zuvor geschlossene Filiale an der Fichtenstraße, als sich ihnen plötzlich ein Unbekannter entgegenstellte. Unvermittelt bedrohte er eine der Frauen mit einem Messer und drängte sie zurück in die Zwischenschleuse. Als die Verkäuferin ihm auf seine Forderung hin offenbarte, dass sie über keinen Schlüssel zu dem Ladenlokal verfüge, kehrten sie zurück zu den anderen drei Frauen. Zeitgleich hatten sich zwei weitere Männer vor dem Discounter positioniert, jedoch zunächst nicht in das eigentliche Geschehen eingegriffen. In einem günstigen Moment gelang den vier Mitarbeiterinnen die Flucht in einen Pkw. Hier schlossen sie sich ein und verständigten die Polizei. Die drei Männer flohen daraufhin vom Tatort. Mehrere schnell eintreffende Streifen konnten das Trio dann im Umfeld anhalten und festnehmen. Es handelt sich um einen 17-jährigen Senegalesen, der die mutmaßliche Tatwaffe sowie ein Pfefferspray bei sich trug, einen 18-jährigen Deutschen sowie einen 19-Jährigen mit deutscher und marokkanischer Staatsangehörigkeit. Alle drei haben einschlägige kriminalpolizeiliche Vorerkenntnisse. Der 19-Jährige wurde wegen fehlender Haftgründe entlassen, die beiden anderen werden dem Haftrichter vorgeführt.

