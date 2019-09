Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Zusammenprall auf Kreuzung - Zwei Leichtverletzte - Rund 20.000 Euro Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Eine 21-jährige Autofahrerin stieß in der Nacht zu Donnerstag auf einer Kreuzung in Unterbilk mit dem Transporter eines 34-Jährigen zusammen. Beide Fahrer verletzten sich leicht.

Die 21-jährige Düsseldorferin war um 1.45 Uhr auf der Bilker Allee in Fahrtrichtung Oberbilker Allee unterwegs, als sie in die Kreuzung Elisabethstraße/Bilker Allee einfuhr. Zeitgleich näherte sich von der Elisabethstraße in Fahrtrichtung Merowingerstraße der Transporter des Neussers, der ebenfalls - laut eigenen Angaben - bei Grün in die Kreuzung fuhr. Hier prallten beide Fahrzeuge aufeinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault gegen die Ampelanlage und die Laterne geschleudert. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Beide Fahrer verletzten sich leicht - der 34-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell