Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Willich-Anrath (ots)

Am 4. Mai 2019, zwischen 02:00 Uhr und 05:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße In der Silbert in Willich-Anrath ein. Dort wurden im Wohnzimmer mehrere Schubladen geöffnet und unter anderem Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter der Telefonnummer 02161/377-0. /fd (522)

