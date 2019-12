Polizei Hagen

POL-HA: Kioskeinbruch in der Weihnachtsnacht in Hagen - Altenhagen

Hagen (ots)

In der Nacht von Dienstag (24.12.2019), 23.15 Uhr, auf Mittwoch, 08.50 Uhr, nutzen unbekannte Einbrecher die Weihnachtsnacht um in Hagen auf der Boeler Straße in ein Kiosk einzubrechen. Der oder die Einbrecher verschafften sich zunächst durch ein Fenster gewaltsam Zugang zum Kiosk und entwendeten im Anschluss Zigarettenstangen in noch unbekannter Menge. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02331 9862066.

