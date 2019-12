Polizei Hagen

POL-HA: Einbrüche in Gartenlauben

Hagen (ots)

Zwischen Montag,16. Dezember, und Donnerstag, 26. Dezember, drangen Unbekannte in mehrere Gartenlauben in der Ruhrtalstraße ein. In dem Kleingartenverein sind nach bisherigen Erkenntnissen acht Gartenhütten betroffen. Die Täter hebelten die Türen auf und beschädigten die Schlösser, um in das Innere zu gelangen. Anschließend wurden die Lauben nach Wertgegenständen durchsucht. Genaue Angaben zum Diebesgut können noch nicht getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Hinweise durch Zeugen.

