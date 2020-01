Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Böller explodiert

Meschede (ots)

In der Nacht zum Donnerstag explodierte auf dem Lanfertsweg ein Böller. Durch die Explosion wurde ein Briefkasten zerstört. Gegen 1.45 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall. Bei der Nachschau stellte er fest, dass unbekannte Täter einen Böller in einen Briefkasten gesteckt hatten. Durch die anschließende Explosion flogen die Briefkastenteile bis auf die Straße. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell