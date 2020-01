Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti an Grundschule

Arnsberg (ots)

Durch Farbschmierereien wurde am Wochenende die Grundschule in Moosfelde beschädigt. Zwischen Freitag und Montag betraten die Täter das Schulgelände. Hier beschmierten sie mehrere Wände der Schule sowie der Turnhalle mit rosa Farbe. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell