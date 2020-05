Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Drei auf einen Streich

Ahaus (ots)

Ein Unbekannter hat Autos am Hessenweg in Ahaus beschädigt. Am Sonntag gegen 12.00 Uhr hörten gleich mehrere Zeugen zunächst laute Motor- und dann Knallgeräusche von der Straße. Der Grund dafür war schnell gefunden. An insgesamt drei parkenden Fahrzeugen wurden Lackschäden und gebrochene Spiegel festgestellt. Der Gesamtschaden beträgt circa 1.000 Euro. Angaben zu dem Geflüchteten konnte keiner der Zeugen machen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter (02561) 9260.

