Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in gewerbliche Räumlichkeiten

Karlsruhe (ots)

Die Alarmanlage gewerblicher Räumlichkeiten in der Adlerstraße in Waghäusel-Wiesental rief am Mittwoch gegen 21:25 Uhr die Polizei auf den Plan. Offenbar war ein bislang unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude eingedrungen. Der Täter war bereits geflüchtet, so dass nur noch Spuren sichergestellt werden konnten.

Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07256/93290, mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

