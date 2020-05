Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kollision mit Rad beim Abbiegen

Bocholt (ots)

Eine Radfahrerin hat sich am Montag bei einem Unfall in Bocholt leicht verletzt. Die 22-Jährige hatte gegen 10.15 Uhr den Radweg an der Dinxperloer Straße befahren, als sie die Einmündung der Kurfürstenstraße bei Grünlicht queren wollte. Ein 20-jähriger Autofahrer wollte in diesem Augenblick von der Dinxperloer Straße nach rechts in die Kurfürstenstraße abbiegen. Der Duisburger stieß dabei mit dem Fahrrad zusammen, auf dem die Bocholterin in gleicher Richtung unterwegs gewesen war. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

