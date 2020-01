Polizei Bielefeld

POL-BI: Fehlende Kindersicherung führt zur Festnahme eines Gesuchten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Polizeibeamte nahmen am Donnerstag, den 30.01.2020, nach einem Verkehrsverstoß an der Detmolder Straße einen mit Haftbefehl gesuchten Bielefelder fest.

Um 14:45 Uhr stand ein Streifenwagen an der Detmolder Straße, nahe der Diesterwegstraße. Ihnen fiel ein vorbeifahrender Sprinter auf, in dem offensichtlich ein Kind ohne erforderliche Sicherung saß. Die Polizisten hielten den Wagen an und kontrollierten den 25-jährigen Fahrer aus Bielefeld. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Beleidigung vorlag. Da der Gesuchte den erforderlichen Geldbetrag von mehreren Hundert Euro zunächst nicht bezahlen konnte, nahmen die Polizisten ihn mit zur Wache.

