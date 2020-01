Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht EC-Karten-Betrüger

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Mehreren Tätern gelang es am Donnerstag, 17.10.2019, einem Bielefelder die EC-Karte abzunehmen. Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach den Tatverdächtigen. Mit der erbeuteten Karte wurden einige Auszahlungen getätigt.

Ein 62-jähriger Bielefelder war in der Oktobernacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Innenstadt unterwegs. Zwischenzeitlich hob er Geld mit seiner EC-Karte an einem Geldautomaten ab. Dabei waren scheinbar mehrere fremde, junge Männer auf ihn aufmerksam geworden und hatten den Vorgang an den Automaten beobachten können. Erst später hatte der 62-Jährige den Verlust seiner EC-Karte bemerkt.

Noch am Donnerstag setzten mehrere Täter die gestohlene EC-Karte in unterschiedlichen Situationen ein und erbeuteten eine größere Summe Bargeld.

Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen, wer kennt die abgebildeten Tatverdächtigen? Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545

