Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake/Haselünne - Einbrüche in Hotelbüroraume

Herzlake/Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 0 und 11.30 Uhr in die Büroräume zweier Hotels an der Zuckerstraße und an der Straße Zur alten Mühle in Herzlake eingedrungen. Sie entwendeten unterschiedlichen Bürobedarf sowie Bargeld und konnten anschließend unerkannt entkommen. Zu einer vergleichbaren aber erfolgslosen weiteren Tat kam es in derselben Nacht in Haselünne. Unbekannte versuchten in den Büroraum eines Hotels an der Löninger Straße einzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Sie erbeuteten jedoch an der Rezeption ein Sparschwein mit Trinkgeldern. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

