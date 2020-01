Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr nach Unfall mit Roller-Fahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brake-

Bei einem Unfall im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen, den 30.01.2020, erlitt ein Roller-Fahrer auf der Herforder Straße/ Grafenheider Straße leichte Verletzungen.

Ein 58-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Audi gegen 06:40 Uhr die Herforder Straße in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte an der Einmündung zur Grafenheider Straße nach links in diese einzubiegen. Als er abbog missachte er die Vorfahrt eines 55-jährigen Roller-Fahrers aus Bielefeld, der die Herforder Straße in Fahrtrichtung Bielefeld befuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Peugeot-Roller-Fahrer und verletzte sich leicht.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte ihn am Unfallort. Abschleppwagen transportierten beide Fahrzeuge ab. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Herforder Straße während des Berufsverkehrs zeitweise gesperrt werden.

