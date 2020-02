Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch in Cuxhaven

Am gestrigen Mittwoch (05.02.20) kam es in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße in Cuxhaven. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch eine Terrassentür Zutritt in das Haus, durchsuchten die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut und entkamen unter anderem mit vorgefundenen Armbanduhren, Schmuck sowie einem Tablet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) sowie zu auffälligen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721-5730) zu wenden.

