Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall infolge von Ablenkung durch ein Mobiltelefon - Zeugin in dunklem Kleinwagen gesucht.

Cuxhaven (ots)

Am Montagnachmittag (03.02.2020) gegen 16:50 Uhr beabsichtigte der 61-jährige Fahrer eines VW-Transporters offenkundig, nach links von der Ringstraße in die Falkenstraße in Stinstedt abzubiegen. Hierbei streifte er seitlich den dort verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 52-jährigen Stindstedterin. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Unfallverursacher während der Fahrt durch die Nutzung eines Mobiltelefons abgelenkt gewesen sein soll. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Der 61-Jährige muss mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie mit einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Der Unfall soll durch die Fahrzeugführerin eines dunklen Kleinwagens beobachtet worden sein. Diese, sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706-9480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell