POL-CUX: Fahrzeug überschlagen, Foto in der Pressemappe++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss- Fahrzeugschlüssel sichergestellt++

Fahrzeug überschlagen, Foto in der Pressemappe

Wurster Nordseeküste-Midlum. Am heutigen frühen Morgen gegen 05.30 Uhr ereignete sich in Midlum auf der L135 ein Verkehrsunfall. Ein 24jähriger Pkw-Führer war in Richtung Bremerhaven unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Renault Twingo verlor. In Höhe der Siedlung Am Schwarzen Berg kam der Twingo nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Schutzplanke auf, welche in diesem Bereich beginnt. Der Pkw wurde "aufgeschanzt" und kam auf einem Acker auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer, welcher sich allein im Fahrzeug befand, konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Twingo musste mit Einsatz eines Krans geborgen werden. Hierzu wurde die L135 in diesem Bereich für ca. 20 Minuten voll gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Der Schaden am Pkw wird auf 3000,- Euro geschätzt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss -Fahrzeugschlüssel sichergestellt-

Sievern. Am gestrigen Mittwochvormittag gegen 10.00 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland in der Burgstraße in Sievern einen VW Passat. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter Drogeneinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet. Der 34jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste scheint unbelehrbar. Er ist den Beamten zum wiederholten Male aufgefallen. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel vorerst sichergestellt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Debstedt. Am gestrigen Mittwoch gegen 19.00 Uhr wurde eine 22jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste in Debstedt in der Drangstedter Chaussee von Beamten des Polizeikommissariats Geestland überprüft. Hierbei kam heraus, dass gegen die Lenkerin des Seat Arosa derzeit ein rechtskräftiges Fahrverbot vorliegt. Gegen die junge Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

