Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Taschendieb macht Beute

Stadtlohn (ots)

Aus der Handtasche einer 66-Jährigen hat ein Unbekannter am Samstag die Geldbörse gestohlen. Die Stadtlohnerin hatte sich zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Straße Pfeifenofen aufgehalten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

