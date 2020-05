Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Elektrofahrrad entwendet

Borken (ots)

Ein Pedelec samt angekuppeltem Hundeanhänger haben Unbekannte am Freitag in Borken-Marbeck entwendet. Das Zweirad vom hatte verschlossen am Friedhof an der Straße "Zum Waldfriedhof" gestanden. Dort war es zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr zu dem Diebstahl gekommen. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein Fahrzeug vom Typ Pegasus Solero E7. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

