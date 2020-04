Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kruzifix beschädigt

Sundern (ots)

Ein hölzernes Kruzifix in Altenhellefeld beschädigt unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag. Das beschädigte Kreuz steht auf einem Privatgrundstück auf der Straße "Zur Wacholderheide". Die Vandalen sägten dem Korpus die Beine ab. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell