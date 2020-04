Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Medebach: Den Einbruch in eine Waldhütte in der Gemarkung "Holtisches Feld" wurde der Polizei am Mittwoch gemeldet. Unbekannte Täter habelten die Tür der Holzhütte auf und entwendeten einen gasbetriebenen Campingkühlschrank sowie eine Gasflasche. Die Tatzeit liegt zwischen dem 20. April, 17 Uhr, und 22. April, 16 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

