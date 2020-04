Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Unbekannte Täter brachen zwischen dem Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 07.15 Uhr, in einen Rohbau auf de "Kurzen Straße" ein. Vermutlich benutzten die Täter einen Schlüssel. Sie entwendeten Werkzeuge und konnten unerkannt flüchten. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

