Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Samern (ots)

Heute kam es um 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ohner Straße in Samern, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem Ford die Ohner Straße aus Schüttorf in Richtung Samern. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach links in den Gegenverkehr und kollidiert hier mit dem Pkw eines 48-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

