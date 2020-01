Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel:Täter nach Diebstahl von Zeugen gestellt und festgenommen; Soltau: Kapelle beschmiert

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.01.2020 Nr. 1

30.12 / Täter nach Diebstahl von Zeugen gestellt und festgenommen

Bad Fallingbostel: Nach einem couragierten Zusammenspiel mehrerer Zeugen in Bad Fallingbostel gelang den Beteiligten am Montagnachmittag die Festnahme eines Diebes. Einem 71jährigen Mann aus Bad Fallingbostel wurde gegen 15.25 Uhr die Brieftasche entrissen, als er in Begleitung seiner Frau ein Geldinstitut an der Walsroder Straße verließ. Der Täter flüchtete zu Fuß, wurde aber von einem Zeugen mit seinem Fahrzeug verfolgt und in Höhe der Hausnummer 18 gestellt. Der Täter rannte daraufhin auf ein angrenzendes Grundstück und konnte dort von mehreren aufmerksam gewordenen Personen festgehalten werden. Der Dieb setzte sich zur Wehr, sodass alle Personen bei dem anschließenden Gerangel zu Boden gingen. Verletzt wurde niemand. Der 21jährige Täter aus Oerbke wurde an die Polizei übergeben. Das Opfer erhielt seine Geldbörse zurück. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

02.01 / Kapelle beschmiert

Soltau: Die Polizei sucht Zeugen zu Farbschmierereien, die bereits Mitte November an der Kapelle des städtischen Friedhofs an der Bergstraße begangen wurden. Es handelt sich dabei um mit schwarzer und roter Farbe gesprühte Striche und Buchstabenkombinationen, wie zum Beispiel "SPNA" oder "Bezirk 14". Tatbetroffen sind die öffentliche Toilette sowie der Eingangsbereich zur Kapelle. Als Tatzeitraum kommt der 19.11. bis 20.11.2019 in Betracht. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

