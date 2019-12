Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Rauschfahrten in Soltau 2. Pkw überschlägt sich auf BAB 7 3. Alkohol am Steuer

Heidekreis (ots)

1. Rauschfahrten; 3 x Fahren unter Einfluss

Am Samstag wurden bei Verkehrskontrollen in Soltau zunächst zwei Fahrzeugführer mit drogentypischen Ausfallerscheinungen festgestellt. Gegen einen 43-jährigen Fahrzeugführer aus Soltau und einen 42-jährigen aus Schneverdingen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrten für 24 Stunden untersagt. Am frühen Sonntagmorgen wurde dann noch ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit alkoholbedingten Ausfallerscheinungen in einem Kleintransporter festgestellt. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann aus Soltau ergab einen Wert von 1,55 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

2. Pkw überschlägt sich, Buchholz/Aller

Am Samstagmorgen kam es zu einem Auffahrunfall auf der A 7, Richtung Hamburg, kurz vor der Anschlussstelle Schwarmstedt. Ein 63jähriger aus Oberursel unterschätzte die Geschwindigkeit eines vor ihm fahrenden 48jährigen aus Salzgitter. Beim Versuch dem Vorausfahrenden noch auszuweichen, fuhr er diesem versetzt auf und überschlug sich anschließend einmal. Aufgrund anfänglicher Meldungen, dass der Verursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt und dementsprechend verletzt sei, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, wodurch die A 7 für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden musste. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass die Beteiligten nur leicht verletzt waren und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden konnten.

3. Alkohol am Steuer, Bad Fallingbostel

In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei einen 44jährigen Autofahrer aus Bad Fallingbostel im Stadtgebiet. Hierbei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Da keine Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wurde gegen den Fahrer ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde für die Dauer der Untersagung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell