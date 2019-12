Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen - PKW- und Carportbrand Munster - Einbruch in Reihenhaus Walsrode - Tresor beim Einbruch entwendet

PI Heidekreis (ots)

Schneverdingen - PKW- und Carportbrand

In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtstages wurden die Einsatzkräfte zu ei-nem Feuer gerufen. In Wintermoor brannte ein PKW vollständig aus. Dieser war unter ei-nem Carport abgestellt. Ein zweiter PKW konnte in Sicherheit gebracht werden. Während der Löscharbeiten drohte das Feuer auf den Carport überzugreifen. Dies konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der PKW brannte komplett aus. Der Schaden wird auf ca. 15.000,- EUR geschätzt. Nach dem ersten Ermittlungsstand wird von vorsätzlicher Brandstif-tung ausgegangen.

Bad Fallingbostel - Trunkenheitsfahrt

Am frühen Mittwochmorgen fuhr ein 22-jähriger aus Geesthacht aufgrund seiner starken Alkoholisierung mit seinem Pkw bei hoher Geschwindigkeit auf der fast leeren A 7, Rtg. Hannover, kurz hinter der Anschlussstelle Dorfmark, auf den Pkw eines 45-jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw des 45-jährigen und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Beteiligten wurden verletzt ins Krankenhaus verbracht. Gegen den Unfallverursacher wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und dessen Führerschein sichergestellt.

Munster - Einbruch in Reihenhaus

In dem Zeitfenster vom 24.12.2019 um 13:30 Uhr bis 25.12.2019 um 13:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Scheibe der Terrassentür eines Reihenhauses in der Celler Straße. Ob und inwieweit die Täter in das Haus drangen, muss nun ermittelt werden. Dem ersten Anschein nach fehlen keine Gegenstände aus dem Haus.

Walsrode - Tresor beim Einbruch entwendet

In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtstages dringen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Haushaltswarengeschäft (TEDI) in der Moorstraße in Walsrode ein. Im Inneren wird eine weitere Tür zum Flur ebenfalls gewaltsam geöffnet. Anschließend wird der Tresor, welcher sich im Personalraum befunden hat, unter Nutzung eines im Flur abgestellten Hubwagens, entwendet. In diesem befanden sich zum Tatzeitpunkt u.a. die Tageseinnahmen sowie die Kasseneinlage. Da der Tresor nicht mehr in Tatortnähe aufgefunden werden konnte, ist davon auszugehen, dass die Täter den Tresor auf ein Fahrzeug verladen und anschließend den Tatort in unbekannte Richtung verlassen haben.

