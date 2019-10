Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: POL-GI: Ergänzung zur Pressemeldung vom 17.10.2019: Gießen: Fahndung nach Betrüger mit Krücken

Gießen (ots)

Das Juweliergeschäft, in dem der Betrüger am Montagmittag erschien, befindet sich in der Siemensstraße in Großen-Linden und nicht in Gießen!

