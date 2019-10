Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 17.10.2019: Gießen: Fahndung nach Betrüger mit Krücken

Gießen (ots)

Offenbar minderwertige Goldmünzen hat ein Betrüger am Montagmittag in einem Geschäft in der Siemensstraße eingetauscht. Der Unbekannte, der am linken Fuß einen Gips hatte und sich auf zwei Krücken stützte, legte in einem Juweliergeschäft nach dem Anschein hochwertige Goldmünzen vor und ließ sich dafür 2.400 Euro aushändigen. Später stellte es sich heraus, dass es sich um minderwertiges Material handelt und nur einen Bruchteils des ausgezahlten Betrages wert waren. Offenbar waren die Münzen nur mit Echt-Gold umrandet.

Der auffällige Täter soll etwa 45 Jahre alt und kräftig sein. Er wird auf eine Größe von 175 Zentimeter geschätzt. Neben einer "Fast"-Glatze soll er rötliche kurze Seitenhaare und einen dunklen Vollbart haben. Auffällig sollen auch die beiden tätowierten Arme sein.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

