Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Volkwardingen: Scheune in Brand; Langeloh: Pkw brennt nach Unfall aus - Verursacherin flüchtet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.12.2019 Nr. 2

22.12 / Scheune in Brand

Volkwardingen: In der Nacht zu Sonntag, gegen 03.40 Uhr brannte auf einem Gehöft im Bispinger Ortsteil Volkwardingen eine Scheune. Die Eigentümer wurden durch Knallgeräusche geweckt und stellten ein Feuer unter dem Vordach fest. Bevor das Objekt in Vollbrand geriet, konnten zwei Schlepper aus der Scheune herausgefahren werden. Verletzt wurde niemand. Die feuerwehr führte die Löscharbeiten durch. Das Feuer zerstörte auch eine integrierte Werkstatt inklusive der darin befindlichen Maschinen und Werkzeuge sowie einen 21 Jahre alten Pkw der Marke Volvo. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand einer Serie zuzuordnen ist, die seit November in und um Bispingen anhält. Die Untersuchungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Bränden unter der Telefonnummer 05191/93800 entgegen.

22.12 / Pkw brennt nach Unfall aus - Verursacherin flüchtet

Langeloh: In der Nacht zu Sonntag, gegen 03.00 Uhr kam eine 27jähriger Schneverdingerin aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach Durchfahren einer Linkskurve auf dem Hemsener Weg mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum überfuhr sie einen Leitpfosten, touchierte einen Straßenbaum, durchfuhr einen Graben und kam auf einem Feld zum Stehen. Das Fahrzeug fing Feuer und brannte komplett aus. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 0,44 Promille. Die Polizeibeamten ließen zwei Blutproben entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

