POL-HK: Walsrode: Einbrecher festgenommen; Munster: Beschädigungen am Schulzentrum; Soltau: Fahrt unter Drogen führt zu mehreren Durchsuchungen

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.12.2019 Nr. 1

29.12 / Einbrecher festgenommen

Walsrode: Polizeibeamte nahmen am Sonntagmorgen einen Einbrecher fest, der in zwei Häuser gewaltsam eindringen wollte. Nachdem der 22-Jährige zunächst vergeblich versuchte, mit einem Schraubendreher und ein Brecheisen in ein Haus an der Sudetenstraße zu gelangen, wurde er bei einem weiteren Versuch an der Verdener Straße von einem Bewohner überrascht. Zuvor hatte er an der Eingangstür und einer Nebentür des Hauses gehebelt sowie das elektrische Tor einer Garage gewaltsam aufgezogen. Als er entdeckt wurde, flüchtete er zu Fuß vom Tatort und konnte in der Nähe, unter einem Wohnwagen liegend, von Polizeibeamten festgenommen werden. Die Beamten nahmen den Mann aus Oerbke mit zur Dienststelle. Der Schaden an den Häusern wird auf rund 4.500 Euro geschätzt.

29.12 / Beschädigungen am Schulzentrum

Munster: Von Samstag auf Sonntag beschmierten Unbekannte die Außenwand des Schulgebäudes an der Straße Zum Schützenwald mit dem in schwarzer Farbe aufgebrachten Schriftzug "Rota's critica Error" und beschädigten eine Fensterscheibe sowie ein Regenrohr. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

29.12 / Fahrt unter Drogen führt zu mehreren Durchsuchungen

Soltau: Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte am Sonntagabend, gegen 20.35 Uhr einen Pkw auf der Bornemannstraße in Soltau an. Da aus dem Fahrzeug Marihuanageruch aufstieg, wurden die drei Insassen zu dem Umstand befragt. Der 18jährige Fahrer räumte den Konsum eines Joints ein. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen und des Fahrzeugs fanden die Beamten Marihuana in verschiedenen Konsumeinheiten sowie einige Ecstasy-Tabletten. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchsuchung der Wohnungen der angetroffenen Personen an, die zum Auffinden weiterer Drogen führte. Außerdem stellten die Beamten mehrere Hundert Euro sicher. Es wurden diverse Verfahren eingeleitet.

27.12 / 80-Jährige an Haustür überwältigt

Walsrode: Am Freitagabend, gegen 22.35 Uhr wurde eine 80jährige Walsroderin Opfer eines Überfalls. Unbekannte klingelten an der Haustür am Ahornring und gaben sich als Polizeibeamte aus. Als das Opfer die Tür öffnete, wurde es überwältigt. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten 50 Euro sowie einen kleinen Teil eines versilberten Bestecks. Das Opfer erlitt einen Schock. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191/93800 entgegen.

