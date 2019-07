Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Ein- und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein Haus an der Rheinstahlstraße ist am Samstag in den Morgenstunden aufgebrochen worden. Sie drangen durch ein Kellerfenster in das Haus ein und durchsuchten alle Keller. Sie nahmen Geld und Gold mit und flüchteten unerkannt.

Castrop-Rauxel:

Aus zwei Lkw, die an der Kekulestraße auf einem Firmengelände standen, haben Unbekannte zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend Ladung gestohlen. Die Auflieger waren aufgebrochen worden. Was die Lkw genau geladen hatten, muss noch geklärt werden.

Dorsten:

Eine Bäckerei an der Borkener Straße wurde in der Nacht zu Samstag aufgebrochen. Unbekannte hatten zunächst versucht, die Tür aufzubrechen. Als dies misslang, schlugen sie eine Scheibe ein und drangen in den Verkaufsraum ein. Wahrscheinlich flüchteten sie ohne Beute.

Aus einer Wohnung an der Schollbrockstraße haben Einbrecher eine Geldbörse gestohlen. Die Unbekannten kamen am Freitagabend und gelangen über den Balkon in die Wohnung.

Mit zwei Flaschen Sekt entkamen Unbekannte, die in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ins Hallenbad am Wulfener Markt eingebrochen sind. Die Einbrecher hatten eine Tür aufgehebelt und im Inneren noch die Tür eines Lagerraums aufgebrochen.

Gladbeck:

Mit Bargeld entkamen Unbekannte, die am Freitag in den Mittagsstunden an der Breukerstraße in eine Wohnung eingebrochen sind. Die Täter hatten die Wohnungstür aufgehebelt und die Zimmer durchsucht.

Von einer Baustelle an der Bottroper Straße haben Unbekannte ungefähr 70 Kilogramm Aluminiumprofile und Kupferrohre gestohlen. Sie kamen irgendwann am Wochenende in das Gebäude, indem sie eine Tür aufgebrochen haben.

Marl:

Auf einer Baustelle an der Dorstener Straße haben Unbekannte Container aufgebrochen. Die Diebe kamen am Wochenende und nahmen aus den Containern Werkzeuge mit. Um an die Container zu kommen, haben sie Baufahrzeuge verschoben, die vor den Containern standen.

In den Betriebshof an der Zechenstraße sind am Sonntagabend um 23.45 h Unbekannte eingedrungen. Die Scheibe einer Werkstatt war eingeschlagen, der Alarm wurde ausgelöst. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Recklinghausen:

Einbrecher kamen in der Nacht zu Samstag in eine Wohnung an der Hubertusstraße. Sie drangen in die Wohnung ein und flüchteten mit erbeuteten Gegenständen. Was genau gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

