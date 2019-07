Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Herten/Recklinghausen: Vorsicht Taschendiebe! Rempel- und Schuhladentrick

Recklinghausen (ots)

Mehrere "Klassiker" wurden bei Taschendiebstählen in Dorsten, Herten und Recklinghausen angewandt, um Frauen die Geldbörsen aus den Handtaschen zu stehlen. Am Samstag rempelten zwei tatverdächtige junge Frauen eine Seniorin in einem Bekleidungsgeschäft an der Borkener Straße an. Kurz danach an der Kasse bemerkte die Frau, dass ihre Tasche offen war und die Geldbörse fehlte. Die beiden jungen Frauen waren ungefähr 16 bis 18 Jahre alt.

In Herten gab es für zwei Männer beim Einkauf ein böses Erwachen. Einem wurde auf dem Parkplatz am Freitag an der Westerholter Straße offensichtlich aus der Außentasche seiner Aktentasche die Geldbörse, dem anderen in einem Geschäft an der Kurt-Schumacherstraße am Samstag aus einer Umhängetasche das Geld gestohlen.

In Recklinghausen nutzten Taschendiebe am Freitag den Moment, als eine 25-jährige Frau Schuhe in einem Geschäft an der Kunibertistraße anprobierte und dazu ihre Handtasche auf einen Hocker stellte. Als sie die Tasche wieder an sich nahm, fehlte das Portemonnaie.

Lassen Sie Ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt. Zumeist gehen Taschendiebe in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie Tricks oder schlagen nach einem selbst verursachten Gedränge zu.

