Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Autofahrer flieht vor der Polizei und verletzt sich dabei

Hildesheim (ots)

Alfeld/Freden Am 1. Weihnachtsfeiertag, gegen 04.30 Uhr, versuchte ein 25-jähriger aus Emmerthal sich mit seinem PKW einer bevorstehenden Polizeikontrolle zu entziehen. Der junge Mann war einer Funkstreifenbesatzung bereits kurz zuvor aufgefallen, da er mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit die Kreisstraße 404 zwischen Hörsum und Everode befahren hatte. Da die Polizeibeamten noch mit einer Unfallaufnahme beschäftigt waren, konnte der PKW zunächst nicht gestoppt werden. Als den Beamten das Fahrzeug ca. 15 Minuten später in 31084 Freden auf der Alfelder Straße entgegenkam, entschlossen sie sich den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Dieser hatte das Wendemanöver der Polizeibeamten offensichtlich bemerkt und gab erneut Gas. Bereits in der Straße Alter Sonnenbergweg stoppte er sein Fahrzeug und versuchte weiter zu Fuß zu flüchten. Dabei übersprang er in der Dunkelheit ein Geländer und stürzte ca. 3 Meter in die Tiefe. Dort bleib er verletzt liegen. Seinen Beifahrer konnten die Polizeibeamten noch im Fahrzeug ergreifen. Bei dem Emmerthaler wurde in der Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. Aufgrund seiner Verletzungen im Gesicht wurde er mit einem angeforderten Rettungswagen zur stationären Behandlung der Ameos-Klinik in Alfeld zugeführt. Für die begangene Trunkenheitsfahrt und das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen./tsc

