Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Verkehrsunfall fordert 5 leicht verletzte Personen

Unachtsamkeit beim Abbiegen führt zur Unfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 09.00 Uhr fuhr eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem Opel Vectra auf der K 7414 vom Schlechtenfeld in Richtung Ehingen. Als sie an der Einmündung zum TÜV nach links abbog, übersah sie einen entgegenkommenden Opel Astra, der von einem 19 Jahre alten Mann gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Die Fahrerin des Opel Vectra und ihre 51 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt, ebenfalls der Fahrer des Opel Astra und dessen beiden 13 Jahre alten Mitfahrer. Alle 5 Verletzten wurden in Kliniken eingeliefert. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Ehingen an der Unfallstelle eingesetzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 7000 Euro.

+++++++1831708

