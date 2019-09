Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfallbeteiligter entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle

Zeugen werden gesucht

Ulm (ots)

Am Freitag fuhr gegen 17.15 Uhr ein schwarzer BMW die Hasenstraße in stadteinwärtiger Richtung. Auf Höhe der Engstelle unmittelbar nach einer Gaststätte kam ihm ein schwarzer Mercedes, Stufenheck, teilweise über der Fahrbahnmitte entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 28-jährige BMW-Fahrer sein Fahrzeug reflexartig nach rechts und prallte neben der Fahrbahn gegen einen dort fest im Boden verankerten Betonpoller. Am Betonpoller entstand kein Schaden. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu keiner Berührung. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich nach dem Unfall, ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten des Polizeireviers Laupheim nahmen die Unfallermittlungen auf. Zeugen zum Unfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Laupheim unter 07392/96300 zu melden.

