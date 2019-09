Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Belästiger wird Lokal verwiesen

Ulm (ots)

Ein 23-jähriger Gast konnte die Zurückweisung mehrerer weiblicher Gäste nicht akzeptieren. Deshalb sah sich der Sicherheitsdienst der Gaststätte in der Olgastraße gezwungen den Mann gegen 01.45 Uhr auf die Straße zu setzen. Dem Lokalverweis widersetzte sich der Mann, so dass die Polizei einschreiten musste. Gegenüber den Beamten trat der ungebetene Gast dann sogleich aggressiv auf und verweigerte die Personalienangabe. Er wurde in Gewahrsam genommen und zum Revier verbracht. Eine Befragung der Frauen und des Sicherheitspersonals ergab keine strafbaren Handlungen.

++++++++++++++++++++++++++1830032;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731 / 188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell