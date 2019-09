POL-UL: (UL) Ehingen - Unfallflüchtigen Fahrer erwischt

Polizeipräsidium Ulm

Am Freitag, gegen 22.00 Uhr, bog ein 35-jähriger Autofahrer von der Winckelhofstraße nach rechts in die Fischersteige in Richtung Stadion ein. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn. Der PKW-Lenker und der Gegenverkehr bremsten bis zum Stillstand ohne Unfall ab. Der 35-jährige setzte zurück und fuhr rechts um den Gegenverkehr herum. Dabei fuhr er über den Gehweg und beschädigte eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte er sich zügig von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung wurde der PKW ca. 30 Minuten später angetroffen und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkohol stand. Der Sachschaden wird auf 2 800 Euro geschätzt.

