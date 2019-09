Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Vorfahrtsunfall mit Verletzten

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 16.15 Uhr, verließ ein 44-jähriger PKW-Lenker die Autobahn. An der Einmündung zur Weilheimer Straße wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Aichelberg kommenden 42-jährigen PKW-Lenker. Nach der Kollision krachte der 42-jährige in die Schutzplanken und kam auf dem angrenzenden Radweg zum Stehen. Der Fahrer musste in einer Klinik versorgt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 50 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

