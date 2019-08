Polizei Bonn

POL-BN: Bekanntgabe Geschwindigkeitskontrollstellen der Polizei Bonn im Zeitraum 02.09. bis 06.09.2019 im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei

Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei an folgenden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 02.09.2019: in Sandscheid auf der L 268, in Castell auf der Graurheindorfer Straße, in Brenig auf der Straße Hohlenberg und in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Ring;

Dienstag, 03.09.2019: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Berkum auf der L 123 und in Bonn am Rathenauufer und der Ludwig-Erhard-Allee;

Mittwoch, 04.09.2019: in Bonn auf der Oberkasseler Straße, in Meckenheim auf der L 261, in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße und in Rottbitze auf der L 247;

Donnerstag, 05.09.2019: in Rösberg auf der Metternicher Straße, in Bad Godesberg auf der Waldstraße, in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle und in Friesdorf auf der Ürziger Straße;

Freitag, 06.09.2019: in Rottbitze auf der Rottbitzer Straße, in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle, in Sechtem auf der Bahnhofstraße und in Mehlem auf der Mainzer Straße.

Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet durchgeführt werden.

