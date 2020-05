Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigungen am Haus der Vereine

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Wochen an mindestens drei unterschiedlichen Tagen Sachbeschädigungen am "Haus der Vereine" im Stadtteil Damaschke begangen. Bereits Anfang März wurde die Beleuchtungseinrichtung eines dortigen Pavillons mutwillig zerstört. Ende April beschädigten die möglicherweise selben Täter die Jalousien des Gebäudes, indem sie diese Teilweise in Brand setzten und die Stoppervorrichtungen abbrachen. In der Nacht zu Sonntag des vergangenen Wochenendes, brachen sie Zaunlatten des Pavillons heraus und warfen sie auf eine angrenzende Garage. Die Ermittler gehen davon aus, dass Jugendliche für die Taten verantwortlich sein dürften. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

