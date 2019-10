Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw mit Lkw kollidiert

Geilenkirchen-Immendorf (ots)

Gegen 12.50 Uhr ereignete sich am 14. Oktober (Montag) ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 56. Eine 90-jährige Autofahrerin aus Langerwehe war zu dieser Zeit in Richtung Geilenkirchen unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe Immendorf mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sie frontal mit einem Lkw Betonmischer zusammen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer, ein 34-jähriger Mann aus Wassenberg, blieb glücklicherweise unverletzt. Ein weiterer Pkw wurde durch Teile der verunfallten Fahrzeuge beschädigt. Für die Dauer der Rettung der verletzten Frau, der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung der verunfallten Fahrzeuge wird die Bundesstraße 56 im Bereich Immendorf voraussichtlich bis 16.30 Uhr gesperrt bleiben. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache sind aufgenommen.

