Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand eines Mehrparteienhauses, Polizei kritisiert Verhalten von Schaulustigen

Wie bereits berichtet kam es am Montag, 09. März 2020, im Stadtbereich Lohne zum Brand eines Mehrparteienhauses in der Lindenstraße. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Am Abend verursachten Glutnester gegen 22:00 Uhr erneut ein Feuer, das gelöscht werden konnte. In der Nachbereitung des Einsatzes durch die Polizei führte insbesondere das Verhalten der Schaulustigen zu großem Unverständnis. Absperrmaßnahmen zur Gewährleistung der Löscharbeiten und zum Schutz der Schaulustigen wurden bewusst ignoriert. So umfuhren Pkw-Fahrer quergestellte Streifenwagen, Absperrbänder wurden durchtrennt, Feuerwehrschläuche überfahren und Anweisungen bewusst und gewollt missachtet. Besonders problematisch empfand die Polizei, dass sich immer wieder Schaulustige trotz Zurückweisungen in den Rauch stellten und ihre eigene Gesundheit gefährdeten. Negativer Höhepunkt war das Verhalten eines 53-jährigen Radfahrers aus Lohne. Dieser missachtete jegliche Anweisungen der Einsatzkräfte und fuhr in den abgesperrten Einsatzbereich. Auch verbal brachte er seine Ignoranz gegenüber den polizeilichen Maßnahmen zum Ausdruck. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren wegen des Missachtens von Weisungen eingeleitet. Bei Bränden wie am Montag ist es zwingend erforderlich, dass für die Einsatzkräfte der Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste Platz für ihre großen Fahrzeuge und Maßnahmen geschaffen wird. Unter anderem kamen bei diesem Brand zwei Drehleitern und andere Einsatzfahrzeuge zum Einsatz. Polizei und Feuerwehr appellieren bei derartigen Einsatzlagen an die Vernunft der Unbeteiligten und wünschen sich Verständnis, wenn aufgrund der erforderlichen Maßnahmen Verkehrsteilnehmer Umwege in Kauf nehmen müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell