Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Ladendiebstahl

Am Donnerstag, 05. März 2020, kam es gegen 16.25 Uhr in Lutten in einem Supermarkt an der Visbeker Straße zu einem Ladendiebstahl. Drei bislang unbekannte Täter entwendeten eine Vielzahl an Shampoos und drei Schachteln Zigaretten. Einen Großteil des Diebesgutes verstecke eine weibliche Täterin unter ihrer Bekleidung. An der Kasse legten die Tatverdächtigen lediglich eine Rolle Küchenpapier zur Zahlung vor und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die drei Personen werden jeweils als 18-20 Jahre alt und von süd-osteuropäischer Erscheinung beschrieben. Einer der Männer sei kräftig gewesen und habe eine blaue Jacke mit weiß/roten Streifen an den Ärmeln getragen. Der andere Mann sei kleiner und schlanker gewesen, trug ein gelbes Cap und einen Pullover mit gelber Aufschrift. Die weibliche Täterin habe schwarze Haare gehabt und einen auffällig breiten Rock getragen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Dienstag, 11. März 2020, um 12.55 Uhr befuhr eine 43-jährige Pedelec-Fahrerin aus Damme den Geh-/ und Radweg am Ohlkenbergsweg in Richtung Marienstraße. Als ein 36-Jähriger aus Damme von seinem Grundstück auf den Ohlkenbergsweg fuhr, übersah er die von rechts kommende Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 43-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 750,00 EUR.

Vechta - Einbruchsversuch in Schule

Von Freitag, 06. März 2020, 00.00 Uhr bis Montag, 09. März 2020, 15.00Uhr beabsichtigen unbekannte Täter in Vechta, Landwehrstraße, sich Zugang zu einem Schulgebäude zu verschaffen. Hierzu beschädigten sie zunächst das Transpondertürschloss einer Fluchttür und versuchten anschließend diese aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, das Gebäude wurde nicht betreten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300,00 Euro.

Damme - Verkehrsunfall

Ein 17-Jähriger aus Damme befuhr am Dienstag, 10. März 2020, um 17.15 Uhr die Steinstraße mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, hinter ihm befand sich ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden. Als der 17-Jährige mit seinem Trecker nach links in die Straße Auf den Dünen abbiegen wollte, scherte der 52-Jährige mit seinem Pkw aus und setzte zum Überholen an. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und einem Sachschaden in Höhe von 6.000,00 Euro. Die Fahrzeugführer und eine 49-jährige Beifahrerin aus Neuenkirchen-Vörden blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell