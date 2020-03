Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für die Bereiche Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Vechta - Ergebnisse der ersten Geschwindigkeitsmesswoche der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vom Sonntag, 02. März 2020 bis zum Samstag, 08. März 2020 fand die erste Geschwindigkeitsmesswoche des Jahres 2020 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta statt. Da nicht angepasste Geschwindigkeit auch weiterhin eine der Hauptunfallursachen ist, legt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bei ihren Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in diesem Bereich einen besonderen Schwerpunkt. Am 04 März 2020 fand eine gemeinsame Aktion des Landkreises Cloppenburg mit der Polizei zwecks Messung und Verfolgung ausländischer Fahrzeuge statt. Hintergrund sind bürokratische Schwierigkeiten bei der Ahndung von Verstößen durch ausländische Verkehrsteilnehmer. Konkret wurden die ausländischen Fahrzeuge durch den Landkreis mittels Radarwagen gemessen und nach erfolgter Geschwindigkeitsüberschreitung durch die Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. So wurden in nur wenigen Stunden vor Ort Gesamtbußgelder im niedrigen vierstelligen Bereich (2019 noch dreistellig) geahndet werden. Allgemein führten die Landkreise Cloppenburg und Vechta eigenständige Messungen mit ihren Radarwagen in verschiedenen Bereichen durch. Die Polizei nutzte für die Messungen die sogenannte Lasermesstechnik. Auffällige Feststellungen konnten am Freitag, 07. März 2020, in den späten Abendstunden gemacht werden. Bei drei junge Fahrzeugführer auf dem Anfahrtsweg zu Diskotheken, die sich noch in der Probezeit befinden, wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Zwei von ihnen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Werner-Eckart-Ring um mehr als 31 km/h und können sowohl mit seinem Bußgeld von 190 Euro als auch mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Hinzu kommen 2 Punkte. Weitere Verstöße: - 18 Fahrverbote - 1446 (2019: 1328) Verstöße im Verwarngeldbereich - 259 (2019: 331) Verstöße im Bußgeldbereich (ab 55 Euro) - 35 (2019: 56) Verstöße im Bußgeldbereich für Fahrzeuge im Bereich Schwerlast

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Gesamtzahl der Verstöße nahezu gleichgeblieben ist. Erfreulich dabei ist, dass zumindest die Anzahl der hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen zurückgegangen ist, da weniger Verstöße im Bußgeldbereich liegen. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta nimmt die unveränderte Gesamtzahl der Verstöße zum Anlass, um auch weiterhin unregelmäßig ähnliche Kontrollaktionen durchzuführen, um eine der Hauptunfallursachen zu bekämpfen.

